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Adıyaman'da Yaşı Küçük Bir Çocuk Rastgele Ateş Açtı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yaşı Küçük Bir Çocuk Rastgele Ateş Açtı

Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde 14-15 yaşlarında bir çocuk, elindeki tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaparken çocuk yakalandı ve tabancasına el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Yaşı Küçük Bir Çocuk Rastgele Ateş Açtı
11.12.2023 - 17:40,
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Adıyaman'da yaşı küçük bir çocuk, elindeki tabancayla rast gele ateş açıp kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi eski Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü karşı ara sokak içerisinde H.E., isimli 14-15 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, elindeki tabancayla sağa sola rast gele ateş açtı. Polislerin geldiğini gören H.E., daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunarak boş kovan topladı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaptığı esnada Bahçecik Mahallesi eski Adıyaman Mezarlığı yakınlarında H.E., isimli çocuk şahıs, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı. Belindeki tabancaya el konulan H.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Yaşı Küçük Bir Çocuk Rastgele Ateş Açtı - Son Dakika


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