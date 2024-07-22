Adıyaman'da yaşlı adam alt yapı çukuruna düşerek yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da yaşlı adam alt yapı çukuruna düşerek yaralandı

Adıyaman\'da yaşlı adam alt yapı çukuruna düşerek yaralandı

Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde yolda yürüyen yaşlı bir adam, açık bırakılan alt yapı çukuruna düşerek yaralandı. Vatandaşlar tarafından çukurdan çıkarılan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

22.07.2024 16:40
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Adıyaman'da yolda yürüyen yaşlı adam kazılan alt yapı çukuruna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde yolda yürüyen yaşlı bir adam burada açık bırakılan alt yapı çukurunu biran fark edemeyerek çukur içerisine düştü. Yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, yaşlı adamı çukur içerisinden çıkarttı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Turgut Reis, Adıyaman, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da yaşlı adam alt yapı çukuruna düşerek yaralandı - Son Dakika

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