Adıyaman'da Yaya Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yaya Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adıyaman'da otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

02.03.2025 23:44
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Adıyaman'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü mevkiinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Bilal Kurt'a, S.Ö., idaresindeki 38 HL 806 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Bilal Kurt olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Rabia Y., ile Zeynep Ö., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası köy halkı Adıyaman- Kahta Karayolunu trafiğe kapattı. Köylüler kazanın yaşandığı yerde sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını dile getirerek yolun aydınlatılmasını ışıklandırmanın yapılmasını istedi.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un olay yerine gelmesi ve vatandaşları ikna etmesi sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Bilal Kurt'un cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Yaya Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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