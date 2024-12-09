Adıyaman\'da Yaya Kazası: Bir Yaralı

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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Fatma G'ye, A.B. idaresindeki 34 CLL 499 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fatma G. yaralanırken kaza yerinde duramayan O.A. idaresindeki 35 BBT 143 plakalı hafif ticari araç 34 CLL 499 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Fatma G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN