Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta- Diyarbakır karayolu Musa Peygamber Mezarlığı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Medine Kojik'e (18), Arife Kılınç idaresindeki 02 KU 105 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Medine Kojik yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına Medine Kojik'in durumumun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Yaya Kazası: Medine Kojik Yaralandı - Son Dakika
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