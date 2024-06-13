Adıyaman'da Yıkılan Sitenin Bahçesindeki Çam Ağaçları Alev Aldı

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Adıyaman'da, yıkımı daha önceden yapılan bir sitenin bahçesinde kalan çam ağaçları cayı cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Sümerpark yakınlarında daha önceden yıkımı yapılan bir sitenin bahçesinde kalan çam ağaçları alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Cayır cayır yanan çam ağaçları için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. Olayda çam ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN