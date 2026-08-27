Adıyaman\'da Yol Çalışması Yangın Çıkardı

Adıyaman'da yol yapım çalışmalarından dolayı yapılan patlatma sonrası ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiinde yapılan yol çalışmaları esnasında patlatma gerçekleştirildi. Kontrollü patlatma sonrası ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayıldı. Olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.