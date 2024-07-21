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Adıyaman'da yol verme kavgası

Elindeki sert cisimle defalarca vurdu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada şahıslar bir birine saldırdı. Bir sürücü tartıştığı sürücüyü sert cisimle defalarca vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Polisevi ön kısmında iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir sürücü eline aldığı sert cisimle tartıştığı sürücüyü defalarca vurdu. Kavgayı gören polisevinde görevli polisler destek ekip isteyerek kavgaya müdahale etti. Kavga eden şahıslar polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada kavga esnasında şahısların araçlarında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.