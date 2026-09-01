Adıyaman Fatih Mahallesi'nde Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman Fatih Mahallesi'nde Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman Fatih Mahallesi\'nde Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. M.Ö.Ç. yönetimindeki 02 AEP 307 plakalı motosiklet ile A.A. idaresindeki 07 R 0488 plakalı motosikletin çarpıştığı kazada her iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde M.Ö.Ç. idaresindeki 02 AEP 307 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 07 R 0488 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Malatya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman Fatih Mahallesi'nde Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Fatih Mahallesi'nde Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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