Adıyaman genelinde aranan 57 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman genelinde aranan 57 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı

Adıyaman genelinde aranan 57 kişi yakalandı, 13\'ü tutuklandı
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Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı, 13'ü tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Narkotik ekiplerinin operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapılırken 3 kişi tutuklandı, 111 adet sentetik ecza hapı ve 66,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç işleme potansiyeli bulunan kişilerin caydırılması ve suçların önlenmesine yönelik il genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 57 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 13 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda ise 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, 111 adet sentetik ecza hapı, 66,6 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. (AG)

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman genelinde aranan 57 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı - Son Dakika

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