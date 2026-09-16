Adıyaman genelinde asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman genelinde asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı

Adıyaman genelinde asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı
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Adıyaman'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada 1.313 kişi ile 381 araç kontrol edilirken trafik denetimlerinde 254 bin 257 lira idari para cezası kesildi.

Adıyaman'da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 47 ekip ve 151 personel katıldı.

12 sabit nokta ile 11 seyir halindeki ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olduğu 63 bölgede kontroller yapıldı.

Uygulama kapsamında 1.313 şahıs, 381 araç ve 13 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalandı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise toplam 254 bin 257 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman genelinde asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman genelinde asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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