Adıyaman Gerger\'de şarampole giren minibüste sürücü ve bazı yolcular kurtuldular

Adıyaman Gerger'de şarampole giren minibüste sürücü ve bazı yolcular kurtuldularGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Gerger'e bağlı Güzelsu (Cımık) Köyü yakınlarında kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole girdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ve bazı yolcular hafif sıyrıklarla atlattı; soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole girdi.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi Güzelsu (Cımık) Köyü yakınlarında Şükrü K. yönetimindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta bulunan bazı yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?