Adıyaman Gölbaşı'nda çarpışan iki otomobildeki 2 sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda çarpışan iki otomobildeki 2 sürücü hafif yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı\'nda çarpışan iki otomobildeki 2 sürücü hafif yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Okan Ünal idaresindeki 34 AB 2182 plakalı otomobil, Hacı Ali Turgut idaresindeki 06 DP 2808 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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