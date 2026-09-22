Adıyaman Gölbaşı\'nda çarpışan iki otomobildeki 2 sürücü hafif yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Okan Ünal idaresindeki 34 AB 2182 plakalı otomobil, Hacı Ali Turgut idaresindeki 06 DP 2808 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.