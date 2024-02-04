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Adıyaman Gölbaşı'nda Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı\'nda Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.02.2024 17:24
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Akpınar köyü yakınlarında Murat B. idaresindeki 02 ABG 603 plakalı Toyota marka otomobil ile Mahmut Can K. 27 ZA 845 idaresindeki plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Murat B. ve Mahmut Can K. ile araçlarda bulunan Musa E., Çağatay E., Mehmet Han B. ve Arda B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı'nda Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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