Adıyaman-Gölbaşı yolunun 10. kilometresindeki çökme ulaşımı tek şeride indirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 10. kilometresinde yağışların yol açtığı çökme, ulaşımın tek şeritten sürmesine neden oldu. Trafik polisleri bölgede güvenlik önlemi alırken Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu 10. kilometrede yağışlardan dolayı çökme yaşandı. Çöken yerde su birikintisi olurken ihbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ulaşımın şu anda tek şeritten sağlandığı öğrenilirken, Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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