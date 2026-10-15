Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullardaki polis denetimlerini inceledi - Son Dakika
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullardaki polis denetimlerini inceledi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullardaki polis denetimlerini inceledi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullarda görevli polislerin denetimlerini yerinde inceledi. Nazman, okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulunarak eğitim ortamının güvenliğine yönelik çalışmaları ele aldı.

Adıyaman'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla okullarda görevli polislerin denetimleri gerçekleştirilirken okul güvenliğine yönelik çalışmalar yerinde incelendi.

İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullarda görevli personelin çalışmalarını denetleyerek okul müdürleriyle bir araya geldi. Eğitim kurumlarının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Nazman, okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu. Okullarda görev yapan polislerin denetlenmesi ve okul müdürleriyle gerçekleştirilen görüşmelerle eğitim ortamının güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün okulların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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