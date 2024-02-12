Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 10 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 10 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 10 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Açıktan Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.İ.'yi yakaladı. Şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.02.2024 14:30  Güncelleme: 14:33
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile, 'Açıktan Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen M.Ç.İ. yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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