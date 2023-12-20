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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, asayiş olaylarının yüzde 98'ini aydınlattı - Son Dakika
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, asayiş olaylarının yüzde 98'ini aydınlattı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılı içerisinde meydana gelen 2 bin 169 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı. Ayrıca, 6 bin 628 şahıs yakalandı, 214 trafik kazası meydana geldi ve 276 kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, asayiş olaylarının yüzde 98\'ini aydınlattı
20.12.2023 - 15:03,
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 2023 yılı içerinde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98'ini aydınlattığı açıklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı istatistiklerine göre, kendi sorumluluk alanı içerisinde 2023 yılı içerisinde 2 bin 169'u asayiş olayı olmak üzere toplam 5 bin 349 olay meydana geldi. Bu olaylarından yüzde 98'i aydınlatıldı.

Jandarma ekipleri yıl içerisinde 2 milyon 489 bin 84 şahıs, 617 bin 322 araç sorgularken, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ise bin 72'si UYAP olmak üzere toplam 6 bin 628 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde 2023 yılı içerisinde 7'si ölümlü, 207'si yaralamalı olmak üzere toplam 214 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 vatandaş hayatını kaybederken, 417 vatandaş yaralandı. Trafik faaliyetleri kapsamında 176 bin 804 araç, 91 bin 339 şahıs sorgulanmış, yapılan kontroller neticesinde 5 bin 811 araca idari yaptırım uygulandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çerçevesin de ise 276 operasyon gerçekleştirilerek, operasyonlarda gözaltına alınan 315 şahıs adli makamlara sevk edildi. Operasyonlar sonucunda 9 kilo 396 gram kubar esrar, 1 kilo 313 gram sentetik bonzai, 766 kök kenevir, 386 gram metamfetamin, 218 gram toz esrar, 218 adet sentetik hap, 4 gram eroin, 74 adet uyuşturucu kullanma aparati, 41 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Terörle Mücadele de ise jandarma ekipleri 74 operasyonda 29 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, asayiş olaylarının yüzde 98'ini aydınlattı - Son Dakika


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