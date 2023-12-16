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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.E. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı
16.12.2023 - 13:50,
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş bulunan M.E. isimli şahsı yakaladı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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