Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı\'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay memleketine uğurlandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında yüksekten düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay, düzenlenen tören ile memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine uğurlandı.
Adıyaman İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının toplantı salonunun dış cephesinde aydınlatma yaparken merdivenden düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay (31), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Uzman Çavuş Tuğay şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için Özel Harekat Tabur Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, askeri personel ve şehidin yakınları katıldı.
Nejla Tuğay ile evliliklerinden Ramazan (5) ile Eşref (3) isminde iki çocuğu olan Tuğay'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşları döktü. Şehidin naaşı yapılan duanın ardından cenaze aracına konuldu. 5 yaşındaki Ramazan, babasının Türk bayrağına sarılı naaşını el sallayarak ve öpücükle uğurladı.
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