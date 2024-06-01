Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen şahıs ağır yaralandı

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen şahıs ağır yaralandı

Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde, hayvanları otlatan Mehmet Y., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

01.06.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen şahıs ağır yaralandı.

Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde, kendine ait küçükbaş hayvanları otlatırken dengesini kaybeden Mehmet Y., kayalıklardan düştü. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptıkları ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs ekipler tarafından düştüğü yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı şahıs Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Jandarma, Adıyaman, Besni, AFAD, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
11:24 Dünyaca Ünlü Model Barbara Palvin, İhanetle Sarsıldı Dünyaca Ünlü Model Barbara Palvin, İhanetle Sarsıldı
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:39:02. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement