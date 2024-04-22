Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs yakalandı ve çalıntı teybin saklandığı adreste arama yapıldı. Ayrıca daha önce çalınan 2 oto teyp ve 1 hızar motoru da ele geçirildi. İlgili şahısın teybi K.K. isimli birine verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve işlemler başlatıldı.

22.04.2024 15:08
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık konusu ile alakalı yapılan titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını çok sayıda suç kaydı olan Y.K. isimli şahsın yaptığını tespit etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın bahse konu otodan çalınan teybi sakladığı adreste arama yapıldı. Şahsın daha önceki tarihlerde meydana gelen farklı araçlardan çalıntı 2 adet oto teyp, 1 adet de hızar motoru ele geçirildi.

Şahsın daha önceden çaldığı oto teybini K.K. isimli şahsa verdiğini beyan etmesi sebebiyle her 2 şahıs yakalanarak gerekli işlemlere başlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika
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