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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık konusu ile alakalı yapılan titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını çok sayıda suç kaydı olan Y.K. isimli şahsın yaptığını tespit etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın bahse konu otodan çalınan teybi sakladığı adreste arama yapıldı. Şahsın daha önceki tarihlerde meydana gelen farklı araçlardan çalıntı 2 adet oto teyp, 1 adet de hızar motoru ele geçirildi.

Şahsın daha önceden çaldığı oto teybini K.K. isimli şahsa verdiğini beyan etmesi sebebiyle her 2 şahıs yakalanarak gerekli işlemlere başlandı. - ADIYAMAN