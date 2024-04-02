Adıyaman\'ın Besni ilçesinde seçim sonrası olaylar çıktı

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Adıyaman'ın Besni ilçesi Çakırhöyük Beldesi'nde seçim sonuçlarının belli olması sonrası oy pusulaları yırtıldı, görevlilere saldırıldı. Bir ev ateşe verilerek kurşunlandı.

Besni ilçesi Çakırhöyük Beldesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminin ardından olaylar çıktı. Çakırhöyük Beldesi'nde AK Parti'den Hasan Özdemir, MHP'den Miktat Çetin, Saadet İbrahim Tok, Deva Partisi Hayati Ata, Yeniden Refah Partisi Ebubekir Özleyik, Bağımsız Hacı Doğan yarıştı. MHP'den Miktat Çetin seçimi en yakın rakibine 33 oy fark atarak kazandı.

Bağımsız Aday Hacı Doğan 4 oy aldı. Bağımsız adayın, MHP'nin adayını desteklediğini iddia eden Hasan Özdemir taraftarları ile diğerleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Sandık başkanına ve görevlilere saldıran kişiler oy sandığını alarak oy pusulalarını yırttı. Okulun camları taşlarla kırıldı. Olaylara müdahale eden jandarma ekipleri sandık görevlilerini okul içinde koruma altına alarak olay çıkaranlara müdahale etti.

Bağımsız Belediye Başkan adayı Hacı Doğan'ın evine ateş açıldı. Kurşun duvarlara ve kapılara isabet etti. Evi ateşe vermeye çalıştılar. Herhangi bir can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen takviye kuvvet ile olaylar yatıştırıldı.

Olaya karıştıkları iddia edilen C.Ş., B.Ö., H.G.Ö., E.Ö., Ö.Ö., R.S., A.Ö., H.A.Ö., H.S. ve D.S. isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN