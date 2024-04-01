Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçe girişi Mezarlık Kavşağında Bekir B., idaresindeki 34 JN 5330 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman B., idaresindeki 44 LV 367 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Bekir B., Süleyman B., ile araçlarda bulunan Mustafa O., Mehmet O., Fatma B., Zehra B., ve Ayşe B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin iş yerini sarmasıyla birlikte olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır 8 partili yaralandı.
Mucur'da yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.
Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu açıklanan sonuçlara göre oyların yüzde 8.29'unu alarak seçimleri 3. sırada tamamladı. Maçoğlu, seçim sonrası ilk açıklamasında eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Alevler işyerini kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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