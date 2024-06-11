Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çöp ve moloz dökülen alanda yangın çıktı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların çöp ve moloz döktüğü alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve orman işletme şefliği ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı- Malatya Karayolu 4. kilometresinde karayolu kenarına vatandaşların çöp ve moloz döktüğü alanda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çevrede bulunan bazı çam ağaçları zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN