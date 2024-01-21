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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma ise devam ediyor.

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı
21.01.2024 - 11:09,
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Abdullah A. idaresindeki 54 ADR 080 plakalı hafif ticari araç, Çağlayancerit yol kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü Abdullah A. ile birlikte yolcu olarak bulunan Mehmet Ş. K., Yunus G., Turgut Ç., Emin T. ve Öner Z. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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