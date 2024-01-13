 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, M.Ş. isimli şahıs A.A.'yı ayağından vurdu. Yaralanan A.A. hastaneye kaldırılırken, M.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde kavga: 1 kişi yaralandı
13.01.2024 - 13:40,
Abone Ol

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen M.Ş. ile A.A. isimli iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.Ş. isimli şahıs, yanında bulundurduğu tabancayı ateşleyerek A.A.'yı ayağından vurdu. Merminin isabet alması sonucu ayağından yaralanan A.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan husumetlisini vuran M.Ş. isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Olay, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika


13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Son Dakika
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 14:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement