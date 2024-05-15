Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tır çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tır çarpışması: 1 ölü

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tır çarpışması: 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, soruşturma devam ediyor.

15.05.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Miss Ortasöz idaresindeki 46 P 5525 plakalı tır, Gölbaşı girişi göl kuzu mezarlığı mevkiinde karşı istikametten gelen Mehmet Mustafa Öner idaresindeki 02 ADU 578 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine sağlık ekibi, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Öner hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Öner'in cenazesi ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Gölbaşı, trafik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tır çarpışması: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tır çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement