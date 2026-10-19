Adıyaman İndere\'de minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez İndere bölgesinde sürücüleri öğrenilemeyen 44 AAP 680 plakalı minibüs ile 34 KV 2182 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Seda Nur Çoban, Ali Erdem, İmam Akar ve Zeliha Erdem yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.