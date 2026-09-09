Adıyaman Kahta\'da marangoz iş yerinde elektrik panelinden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Adıyaman'ın Kahta Marangozlar Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinin elektrik panelinden çıktığı belirtilen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde bulunan Marangozlar Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde elektrik aksamından çıktığı belirtilen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının büyümeden söndürülmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.