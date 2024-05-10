Adıyaman Kahta'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adıyaman Kahta\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan operasyonda 3 farklı adreste silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı.

10.05.2024 11:09
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 farklı adreste yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri M.E.B, A.T ve M.M. isimli şahısların evlerinde arama yaptı.

Aramada 209 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2.60 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 1 adet tabanca, 3 adet fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi.

A.T ve M.M. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Kahta'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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