Adıyaman Kahta\'da toprak altında kalan 9 küçükbaştan 6\'sı telef oldu, 3\'ü kurtarıldı

Adıyaman Kahta'da toprak altında kalan 9 küçükbaştan 6'sı telef oldu, 3'ü kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay Köyü'nde toprak kayması sonucu 9 küçükbaş hayvan toprak altında kaldı. Adıyaman AFAD ekiplerinin çalışmasıyla 3 hayvan canlı kurtarılarak sahibine teslim edildi, 6 hayvan ise telef oldu.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 küçükbaş hayvandan 6'sı telef olurken 3 tanesi AFAD tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Güzelçay Köyü'nde toprak kayması meydana geldi. Yaşanılan toprak kayması sonucu 9 küçükbaş hayvan toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Adıyaman AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 9 küçükbaş hayvandan 3 tanesi canlı bir şekilde kurtarıldı. Çıkarılan hayvanlar hayvan sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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