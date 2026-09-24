Adıyaman Kahta\'da toprak altında kalan 9 küçükbaştan 6\'sı telef oldu, 3\'ü kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 küçükbaş hayvandan 6'sı telef olurken 3 tanesi AFAD tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Güzelçay Köyü'nde toprak kayması meydana geldi. Yaşanılan toprak kayması sonucu 9 küçükbaş hayvan toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Adıyaman AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 9 küçükbaş hayvandan 3 tanesi canlı bir şekilde kurtarıldı. Çıkarılan hayvanlar hayvan sahibine teslim edildi.