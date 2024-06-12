Adıyaman Samsat'ta Otomobil ve Biçerdöver Kaza Yaptı: 1 Ağır, 3 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman Samsat'ta Otomobil ve Biçerdöver Kaza Yaptı: 1 Ağır, 3 Yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir biçerdöver çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 15:41
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobil ile biçerdöverin karıştığı kazada 1'ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza Samsat yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf E. yönetimindeki 02 ABB 043 plakalı otomobil ile Murat A. yönetimindeki 211612149 plaka biçerdöver Samsat yol ayrımında çarpıştı. Meydana gelen kazada Sürücü Yusuf E., Edip E. ve Abdullah Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Kahta İtfaiyesi, jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Samsat'ta Otomobil ve Biçerdöver Kaza Yaptı: 1 Ağır, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Samsat'ta Otomobil ve Biçerdöver Kaza Yaptı: 1 Ağır, 3 Yaralı - Son Dakika
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