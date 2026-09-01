Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nda Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı
Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu Ürgüç Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Ürgüç Köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 63 ACM 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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