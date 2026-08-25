Adıyaman Sincik’te 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Sincik'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuz bir durum yaşanmadı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.43'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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