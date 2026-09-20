Adıyaman Siteler Mahallesi\'nde tartışma kavgaya dönüşünce 2 kişi yaralandı

Adıyaman Siteler Mahallesi'nde tartışma kavgaya dönüşünce 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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