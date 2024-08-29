Adıyaman Valiliği Karşısında Şüpheli Valiz Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Adıyaman Valiliği Karşısında Şüpheli Valiz Paniğe Neden Oldu

Adıyaman Valiliği Karşısında Şüpheli Valiz Paniğe Neden Oldu

Adıyaman Valiliği karşısında bulunan şüpheli bir valiz, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve valizi inceledi. Valizde herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı ve içerisinde sadece kıyafet olduğu tespit edildi. Valiz sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

29.08.2024 17:59
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Adıyaman Valiliği karşısında bulunan şüpheli valiz korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Valiliği karşısındaki kaldırım üzerinde bir valizin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından valiz kontrol edildi. Titizlikle yapılan kontrollerde valiz içerisinde her hangi bir patlayıcı maddenin bulunmadığı ve kıyafet yer aldığı tespit edildi. Her hangi bir olumsuzluğun olmaması üzerine valiz sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Valiliği Karşısında Şüpheli Valiz Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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