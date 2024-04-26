Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir dava sonrası adliye çıkışında çıkan kavgada 3 kişiyi vuran şahıs, tutuklandı. Baba ve oğluyla daha önceden husumeti olan şahıs, adliye önünde tabancayla ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı ve tutuklandı.

26.04.2024 18:51
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Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da görülen bir dava sonrası adliye çıkışında yaşanan kavgada 3 kişiyi vuran şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, kent merkezindeki Afyonkarahisar Adliyesi önünde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. ile oğlu A.E.Ç. (20), adliyede görülen bir davanın ardından dışarıya çıktı. Baba ve oğlu, sokakta aralarında daha önceden husumet bulunan C.S. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce C.S, tabancayla baba ve oğluna ateş açtı. Açılan ateşte baba ve oğlu ile birlikte o sırada yoldan geçen T.T. isimli şahıs vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.E.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.Ç.'nin durumunun iyi olduğu ve T.T.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Baba ve oğlunun tedavileri sürüyor

Olay sonrası şüpheli C.S.'nin ise olaya ilk müdahalede bulunan adliyedeki görevli polisler tarafından gözaltına alındı. C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahsın savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, yaralanan şahıslardan baba ve oğlunun ise tedavilerinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika

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