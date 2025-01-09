Adliyede Kalp Krizi: İki Can Kaybı - Son Dakika
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Adliyede Kalp Krizi: İki Can Kaybı

Adliyede Kalp Krizi: İki Can Kaybı

Gazipaşa'da 17 yaşındaki gencin kazasının ardından destek için gelen kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

09.01.2025 20:28
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan eniştesine destek olmak için adliyeye gelen bir kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 17 yaşındaki Egemen Ceylan isimli gencin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Abdülkerim B., gözaltına alınarak Gazipaşa Adliyesine getirildi. Eniştesi Abdülkerim B.'ye destek olmak için adliyeye gelen 62 yaşındaki İbat Ekinci, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbat Ekinci'nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Ekinci, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalbi yeniden çalıştırılan Ekinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Abdülkerim B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdülkerim B.'nin hastanede yapılan alkol testinde 0.70 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adliyede Kalp Krizi: İki Can Kaybı - Son Dakika

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