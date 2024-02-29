Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi - Son Dakika
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Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi

Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi

Silahlı suç örgütü yöneticisi olan Adnan Oktar, Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden alınarak Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Oktar'ın, cezaevinde genç kadın avukatlarla görüşme yaptığı iddialarıyla gündeme geldiği biliniyor.

29.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar, dün gece saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi.

Yaklaşık 2 yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden alınan Adnan Oktar, dün akşam saatlerinde Van'a gönderildi. Kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Oktar'ın, gece saatlerinde getirildiği Van'da Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi - Son Dakika

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