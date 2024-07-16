Afganistan'da Sel Felaketi: 40 Ölü, 347 Yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da Sel Felaketi: 40 Ölü, 347 Yaralı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucunda 40 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi yaralandı. Celalabad şehri ve çevresinde büyük hasar meydana geldi. Yaralıların tedavisi için sağlık görevlileri sevk edildi ve can kaybının artmasından endişe ediliyor. Bu yılın Mayıs ayından bu yana Afganistan'da yaşanan şiddetli yağış ve sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi evsiz kaldı.

16.07.2024 11:44
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Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Vilayetin merkezi, Pakistan sınırında yer alan Celalabad şehri, Sukh Rod bölgesi ve komşu bölgelerde büyük hasar meydana geldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 347 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yaralıların tedavisi için selden etkilenen bölgelere sağlık görevlileri sevk edildiği, can kaybının artmasının beklendiği ifade edildi.

Afganistan'da Mayıs ayından bu yana meydana gelen şiddetli yağış ve sellerde 400'den fazla kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi evsiz kaldı. - CELALABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afganistan'da Sel Felaketi: 40 Ölü, 347 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da Sel Felaketi: 40 Ölü, 347 Yaralı - Son Dakika
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