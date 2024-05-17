Afganistan'da düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Bamyan kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü yabancı turist 4 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da silahlı saldırganlar dehşeti saçtı. Bamya kentinde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 3'ü yabancı turist 4 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları saldırganların turistleri ve Afgan tercümanları hedef aldığını aktardı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Metin Qani olayda 4'ü yabancı turist 7 kişinin de yaralandığını bildirdi. Güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için çalışmalara başladığını söyleyen Qani, "Şu ana kadar 4 kişi gözaltına alındı" dedi. Saldırıyı şiddetle kınayan Qani, mağdurların ailelerine başsağlığı dilerken, suçluların bulunup cezalandırılacağını vurguladı. - KABİL
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