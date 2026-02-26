Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışmalar Tırmanıyor

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını açıkladı. Pakistan güvenlik yetkilileri, çatışmalarda 22 Afgan güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı.

Afganistan, geçtiğimiz günlerde Pakistan tarafından düzenlenen hava saldırılarına karşılık olarak sınır bölgelerinde Pakistan'a ait askeri mevzilere geniş çaplı operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, "Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldı" ifadelerini kullandı. Sözcü, operasyonların gece karanlığından faydalanılarak gerçekleştirildiğini ve Pakistan ordusu unsurlarının hedef alındığını belirtti.

"Pakistan'a ait 15 mevzi ele geçirildi"

Mücahid, Afganistan birliklerinin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin, "15 düşman mevzii ele geçirildi. Birçok asker öldürüldü, bazıları ise canlı olarak yakalandı" dedi. Açıklamada, Nangarhar eyaletinin Durbaba bölgesindeki Mashin Naw'da iki Pakistan karakolu, Goshte Anargi bölgesinde üç karakol ve Kunar eyaletinin Nari bölgesindeki Doklam'da iki karakolun da ele geçirildiği ileri sürüldü.

Ayrıca Taliban yönetimine bağlı bir asker basına yaptığı açıklamada, "Biz, Afganistan Savunma Bakanlığı'na bağlı Mansuri Ordu Kolordusu 203. Birliği ve Sınır Tugayı askerleri olarak, komutanlarımızın emriyle ülkeyi, toprağı ve halkı savunmaya, fedakarlık yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Pakistan: "22 Afgan güvenlik görevlisi öldürüldü"

Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Afganistan'daki Taliban yönetimi Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki sınır hattı boyunca birçok noktaya nedensiz şekilde ateş açmakla suçlandı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Pakistan güvenlik güçlerinin bu duruma derhal etkili bir şekilde karşılık verdiğini bildirdi. Pakistan güvenlik yetkilileri, Afganistan'ın saldırılarına verilen karşılık sonucunda 22 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Açıklamada, çeşitli bölgelerde Taliban rejimi güçlerine yönelik operasyonlar yürütüldüğü bildirilirken, Pakistan ordusunun ülkenin Chitral bölgesinde Afganistan'a ait kontrol noktalarını imha ettiği kaydedildi. Khyber Pakhtunkhwa'daki Bajaur ve Pencap eyaletindeki Chakwal'daki çeşitli bölgelerde de saldırılara tam güçle karşılık verildiği aktarılırken, Bajaur'da iki Afgan kontrol noktasının daha imha edildiğinin altı çizildi.

Pakistan, DEAŞ ve TTP hedeflerini vurmuştu

Sınırda yaşanan son çatışmalar, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan'a yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktarmıştı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü" demişti.

Afgan yetkililer ise söz konusu saldırıda sivil kayıplar olduğunu iddia ederek saldırıya misilleme gerçekleştirileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu. - KABİL