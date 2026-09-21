Afra Saraçoğlu, uyuşturucu soruşturmasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Afra Saraçoğlu, uyuşturucu soruşturmasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa'dan dönüşünün ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa'dan dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Afra Saraçoğlu, Fransa'da olduğunu açıklamıştı. Fransa'dan dönen ünlü oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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