Afrin'de araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti, 2 sivil yaralandı - Son Dakika
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Afrin'de araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti, 2 sivil yaralandı

Afrin\'de araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti, 2 sivil yaralandı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın Suriye Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar ise kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi.

14.08.2024 11:16
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Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti. İki sivilin yaralandığı olayda yerel kaynaklar, Raju caddesinde meydana gelen patlamada patlayıcının araca önceden yerleştirildiğini doğruladı. Patlamanın ardından çıkan yangın Suriye Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar ise kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi.

Polis, bölgeyi trafiğe kapattı. - AFRİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afrin'de araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti, 2 sivil yaralandı - Son Dakika

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