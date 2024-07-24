Afşin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Afşin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Afşin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Şakir Taner Aydoğan idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

24.07.2024 18:21
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Afşin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Şakir Taner Aydoğan idaresindeki 46 AIY 027 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Şakir Taner Aydoğan, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Aydoğan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afşin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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