Afşin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Afşin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Şakir Taner Aydoğan idaresindeki 46 AIY 027 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Şakir Taner Aydoğan, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Aydoğan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ