Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Erçene Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen karşı istikametlerden gelen 2 otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Afşin'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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