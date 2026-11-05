Afyon'da 8 kişinin öldürülmesinin şüphelisi Eskişehir'de aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Afyon'da 8 kişinin öldürülmesinin şüphelisi Eskişehir'de aracını bırakıp kaçtı

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Afyon\'da 8 kişinin öldürülmesinin şüphelisi Eskişehir\'de aracını bırakıp kaçtı
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Afyon\'da 8 kişinin öldürülmesinin şüphelisi Eskişehir\'de aracını bırakıp kaçtı
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayının firari şüphelisi, Eskişehir Seyitgazi Taşlık yakınlarında aracını bırakıp kırsal alana kaçtı. Polis ve jandarma, dron ve termal kameralarla metruk yapı, tarım arazisi ve ormanlık alanları tarıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayının firari şüphelisi, Eskişehir'in kırsal Taşlık mahallesi yakınlarında aracını bırakıp kaçtığı, polis ile jandarma ekiplerince dron destekli operasyonla şahsın arandığı öğrenildi.

Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde meydana geldi. Afyon'daki 3 farklı araçta 8 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından, şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek bölgeden kaçtığı tespit edilmişti. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü takip çalışmaları sonucunda şahsın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Taşlık mahallesi yakınlarında aracını bırakıp kırsal alana kaçtığı belirendi. Geniş bir arazide arama tarama çalışmaları yapan polis ve jandarma ekiplerinin, termal kameralar da kullanarak zanlıyı arama çalışmalarını sürüyor. Kırsal mahalledeki metruk yapılar, tarım arazileri ve ormanlık alanlar tek tek kontrol edilirken, silahlı şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
SeyitgaziEskişehirJandarma3. SayfaGüncelTarımPolisAfyonSon Dakika

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