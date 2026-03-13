Afyon\'da 8 Milyon TL\'lik Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri durdukları tırda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan ekipler şüphe üzerine bir tırı durdurarak arama yaptı. Aramada tırdaki koliler içerisinde piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan bir milyon 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişiden biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR