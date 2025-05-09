Afyon\'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan Magandalar Yakalandı

Afyonkarahisar'da katıldıkları düğünlerde ve eğlencelerde havaya rastgele ateş açan magandalar jandarma tarafından yakalanırken, ekipler ayrıca ruhsatsız 5'de silah ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çayırbağ beldesinde gerçekleştirilen, söz, nişan, düğün ve asker eğlencesi gibi toplu organizasyonlarda silahla havaya ateş ettikleri yönünde video ve görüntü kayıtlarına ulaştı. 10 şahsın açık adres ve kimlik bilgilerini tespit eden ekipler belirledikleri adreslere düzenledikleri baskında yaptıkları aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü ile 65 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Operasyonda ayrıca şahıslara toplamda 42 bin 462 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR